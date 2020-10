На это, крайне важное письмо Шрилы Прабхупады, постоянно ссылаются и все время его цитируют. Оно практически не известно русскоязычным преданным. Это письмо важно не только своим отношием к централизации. Оно интересно отношением к преданным, тем каким их видел Шрила Прабхупада - самостоятельными, независимо мыслящими, компетентными во всем. Интересно это также с точки зрения соблюдения принципов чистоты и как Прабхупада видел процесс привлечения преданных в храмы. Одним словом важнейшее, эпохальное письмо, по поводу которого бурлит западный интернет уже многие годы....



"...Я слышал от Джаятиртхи что ты строишь грандиозные планы по централизации управления, налогов, денег, корпоративного статуса, ведения отчетности, кредитования и тому подобное. Я абсолютно не одобряю подобный план. Ничего не централизуйте. Каждый храм должен оставаться независимым и самодостаточным. Это был мой план с самого начала, почему вы считаете по другому? Однажды ранее вы хотели сделать какую-то централизацию с вашим собранием GBC, и если бы я не вмешался, все что мы делаем было бы убито. Не мыслите категориями корпоратизации, больших кредитов, централизаций - это все нонсенс предложения. Единственная вещь которую я хотел централизовать было издательство книг и их распространение, поэтому я назначил тебя и Бали Мардана это осуществить. Во всех остальных случаях, руководство и все остальное, должно делаться на местах и местными людьми. Счета должны вестись, все должно быть в порядке и по закону, но это должно быть заботой каждого храма - не вашей.

Движение сознания Кришны предназначено для тренировки людей быть независимо мыслящими и компетентными во всех отраслях знания и действия, а не для разведения бюрократии. Как только появится бюрократия - все будет испорчено. Всегда должны присутствовать индивидуумы, старающиеся, работающие и ответственные, соревновательный дух, не так что кто-то должен доминировать и распределять блага другим, а они ничего не делать и только просить вас, а вы предоставлять. Нет. Не беспокойтесь о сложностях регистрации каждого центра, налогов, сертификатов, становлении отдельных корпораций в каждом штате. Это натренирует людей делать все эти вещи самостоятельно и они разовьёт надежность и ответственность, в этом суть.

Я иногда наблюдаю теперь, особенно в вашей стране, что наши люди теряют энтузиазм по распространению нашей программы движения сознания Кришны. Иначе почему приходит так много писем о проблемах? Это не очень хороший знак. Вся проблема в том, что они не следуют регулирующим принципам, это я могу определить. Без этого, энтузиазма будет не хватать. Даже механически следуя, и если он получает понимание из лекций, человек придет к точке спонтанного энтузиазма. Это спонтанное любовное преданное служение не такая легкая вещь, но если человек строго следует правилам и регуляциям, таким как ранний подъем, повторение мантры 16 кругов, повторения гаятри, соблюдая всегда чистоту - тогда энтузиазм будет расти больше и больше, и если также присутствуют терпение и решимость, однажды человек придёт к платформе спонтанной преданности и тогда его жизнь станет совершенной. Все это я сказал вам в "Нектаре Преданности". Поэтому я не думаю что лидеры сами следуют и видят как следуют другие. Это должно быть исправлено немедленно.

Каждый центр должен остаться независимым, и с этим будет все в порядке, но президенты и другое руководство должны сами следовать и смотреть, чтобы другие аккуратно следовали регулирующим принципам, и давали им хорошие наставления, так чтобы они хорошо поняли, почему эта аскеза необходима. И GBC и санньяси должны ездить и смотреть как руководители делают это, и если они наблюдают любое понижение стандартов, они должны исправить и дать советы, или если есть разногласия, я должен буду исправить их. Конечно, если приходят новые люди, от них не ожидается, что они будут сразу принимать наши регулирующие принципы на сто процентов. Поэтому, мы не должны быть так настойчивы, чтобы вдохновлять их жить в храме. Каждый, кто живет в храме должен согласиться следовать правилам и регуляциям без сбоев. Поэтому если новый человек переезжает к нам, он может быть разочарован если будет принуждаться подобным образом. Поэтому дайте им жить во вне и постепенно убедиться на лекциях, почему они должны принять некоторые самоограничения, и тогда они будут жить с нами без возражений и превосходно всему следовать. Это очень трудно быстро избавиться от такого количества дурных привычек, которые приняты в вашей стране, поэтому постепенное обучение, сначала повторением, и не будьте так фанатичны привлекая большое количество новых преданных, если эти преданные уйдут позже поскольку принуждались слишком рано. Я хочу видеть нескольких искренних преданных, а не сумасшедших псевдо преданных и подражателей. Так что мое основное желание в том чтобы регулирующие принципы соблюдались всеми. Иначе их энтузиазм будет уменьшаться и они снова начнут думать о сексе и станут шакалами и столько много проблем возникнет. Есть некоторые симптомы того что главное и основное теряется. Главное, это быть занятым в делании чего-либо для Кришны не беспокоясь о том, что это за деятельность, но быть на столько вовлеченным в делание чего-то очень радующего для преданного, что человек остается все время энтузиастом. Он будет автоматически следовать регулирующим принципам, поскольку они являются частью его естественной обязанности - применяя их практически как свою естественную обязанность, он осознает счастливую сторону регулирующих принципов.

Так что будущее сознания Кришны очень светлое до тех пор, пока руководство будет оставаться бдительным относительно чтения 16-ти кругов каждым, что все встают до 4:00 утра, посещают мангала-арати - наши лидеры должны быть осмотрительными чтобы не убить дух служения с энтузиазмом, которое индивидуально, спонтанно и добровольно. Они должны всегда создавать какую-то атмосферу свежего вызова у преданных, так что они будут соглашаться вставать и встречать этот вызов с энтузиазмом. Это искусство управления: вызывать дух спонтанного жертвования какой-то части своей энергии для Кришны. Но где взять так много экспертных руководителей? Все мы должны стать экспертными руководителями и проповедниками. Мы не должны гнаться за комфортом или становиться самодовольными. Всегда должна присутствовать какая-то тапасья, твердо придерживаться регулирующих принципов - сознание Кришны всегда должно быть вызовом, большое достижение будет обретено добровольным желанием делать это и мы будим стараться держать это настроение здоровым. Так что вы, большие руководители должны стараться тренировать больше и больше компетентных проповедников и руководителей, таких, как вы сами. Забудьте о централизации и бюрократии. (Письмо к Каранадхаре, 22 Декабря, 1972)

....

"...I have heard from Jayatirtha you want to make big plans for centralization of management, taxes, monies, corporate status, book-keeping, credit, like that. I do not at all approve of such plan. Do not centralize anything. Each temple must remain independent and self- sufficient. That was my plan from the very beginning, why you are thinking otherwise? Once before you wanted to do something centralizing with your GBC meeting, and if I did not interfere the whole thing would have been killed. Do not think in this way of big corporation, big credits, centralization - these are all nonsense proposals. Only thing I wanted was that books printing and distribution should be centralized, therefore I appointed you and Bali Mardana to do it. Otherwise, management, everything, should be done locally by local men. Accounts must be kept, things must be in order and lawfully done, but that should be each temple's concern, not yours. Krishna consciousness movement is for training men to be independently thoughtful and competent in all types of departments of knowledge and action, not for making bureaucracy. Once there is bureaucracy the whole thing will be spoiled. There must be always individuals striving and work and responsibility, competitive spirit, not that one shall dominate and distribute benefits to the others and they do nothing but beg from you and you provide. No. Never mind there may be botheration to register each center, take tax certificate each, become separate corporations in each state. That will train men how to do these things, and they shall develop reliability and responsibility, that is the point. I am a little observing now, especially in your country, that our men are losing their enthusiasm for spreading on our program of Krishna consciousness movement. Otherwise, why so many letters of problems are coming, dissatisfied? That is not a very good sign. The whole problem is they're not following the regulative principles, that I can detect. Without this, enthusiasm will be lacking. Even mechanically following, and if he gets gradually understanding from the class, he will come to the point of spontaneous enthusiasm. This spontaneous loving devotional service is not so easy matter, but if one simply sticks strictly to the rules and regulations, like rising early, chanting 16 rounds, chanting gayatri, keeping always clean - then this enthusiasm will grow more and more, and if there's also patience and determination, one day he will come to the platform of spontaneous devotion, then his life will be perfect. All of this I have told you in Nectar of Devotion. So I do not think the leaders are themselves following, nor they are seeing the others are following strictly. That must be rectified at once. Each center remain independant, that's all right, but the president and other officers must themselves follow and see the others are following the regulative principles carefully, and giving them good intruction so they may understand nicely why this tapasya is necessary. And GBC and sannyasis will travel and see the officers are doing this, and if they observe any lowering of the standard, then they must reform and advise, or if there is some discrepancy I shall remove it. Of course, if the new men are coming, and they may not be expected immediately to take to our regulative principles cent per cent. Therefore we should not be so anxious to induce them to live in the temple. Anyone who lives in the temple must agree to follow the rules and regulations without fail. So if some new man moves in with us he may become discouraged if he is forced in this way. Therefore let them live outside and become gradually convinced in the class why they should accept some austerity, then they will live with us out of their own accord and follow nicely everything. It is very difficult to give up very quickly so many bad habits as you have got in your country, so educating gradually, first with chanting, and do not be so much anxious to count up so many numbers of new devotees, if such devotees go away later being too early forced. I want to see a few sincere devotees, not mad false devotees or pretenders. So my point is that the regulative principles must be followed by everyone. Otherwise their enthusiasm dwindles and they again think of sex and become rascals and so many problems are there. There are some symptoms of missing the point. The point is to be engaged in doing something for Krishna never mind what is that job, but being so engaged in doing something very much satisfying to the devotee that he remains always enthusiastic. He will automatically follow the regulative principles because they are a part of his occupational duty - by applying them practically as his occupational duty, he realizes the happier side of regulative principles. So the future of this Krishna consciousness movement is very bright, so long the managers remain vigilant that 16 rounds are being chanted by everyone without fail, that they are all rising before 4:00 morning, attending mangal arotik - our leaders shall be careful not to kill the spirit of enthusiastic service, which is individual and spontaneous and voluntary. They should try always to generate some atmosphere of fresh challenge to the devotees, so that they will agree enthusiastically to rise and meet it. That is the art of management: to draw out spontaneous loving spirit of sacrificing some energy for Krishna. But where are so many expert managers? All of us should become expert managers and preachers. We should not be very much after comforts and become complacent or self- contented. There must be always some tapasya, strictly observing the regulative principles - Krishna consciousness movement must be always a challenge, a great achievement to be gained by voluntary desire to do it, and that will keep it healthy. So you big managers now try to train up more and more competent preachers and managers like yourselves. Forget this centralizing and bureaucracy." [To Karandhara, Dec. 22, 1972]

Также по теме: